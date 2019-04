Bolsa de Nova Iorque encerra em ligeira alta

A Bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em alta ligeira, ajudada pelos indicadores de bom desempenho nas áreas do consumo e empregos nos Estados, tendo o Dow Jones encerrado nos 26.559,54, uma subida de 0,42 por cento.

No final de uma semana encurtada pelas celebrações da Páscoa, os investidores foram encorajados pelo anúncio de um salto nas vendas no retalho nos Estados Unidos em março (mais 1,6 por cento) e uma queda no desemprego que atingiu o seu nível mais baixo desde 1969, segundo a agência noticiosa France-Presse.