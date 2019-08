A bolsa de Lisboa abriu hoje a perder, com o PSI20, o principal índice, a cair 0,40 por cento para os 4.777.07 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 1,29 por cento no índice PSI20, para 4.796,20 pontos, penalizada essencialmente pela queda de 5,22 por cento do BCP.