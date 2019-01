A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,30 por cento para os 4.726,42 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão de 2019 com uma valorização de 0,20 por cento no índice PSI20, que ficou em 4.740,85 pontos, em linha com a tendência maioritária na Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram e cinco desceram.