BCE aponta dados económicos da zona euro “mais fracos” do que o previsto

Os dados económicos da zona euro “continuam a ser mais fracos do que o previsto”, afirmou hoje o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, resumindo as preocupações sobre a conjuntura.

Draghi, que falava em conferência de imprensa após a reunião de política monetária do BCE, atribuiu a debilidade persistente ao “abrandamento da procura externa” que deve pressionar as perspetivas de crescimento “a curto prazo”.

No entanto, o presidente do BCE indicou como fatores positivos “o estado do mercado de trabalho, as condições favoráveis de financiamento e o aumento dos salários”.

Na reunião de hoje, o BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento em 0 por cento, um mínimo histórico.