Atrasos na Fertagus por causa de avaria técnica no Fogueteiro

Os comboios da Fertagus estão desde as 07:40 a circular numa única linha na zona do Fogueteiro por causa de um problema técnico que está a provocar atrasos de cerca de meia hora, disse fonte ligada à empresa.

A mesma fonte explicou que as limitações de circulação se devem a “um problema com uma agulha no Fogueteiro”, remetendo mais explicações para a Infraestruturas de Portugal.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal explicou que o problema na agulha, responsável pela mudança de direção na via, ocorreu no Fogueteiro e, pelas 09:00, já estava no local uma equipa de técnicos para reparar o equipamento.

A fonte acrescentou que os comboios circulam nos dois sentidos, mas apenas numa via, o que está a provocar atrasos.

Pelas 09:00, os atrasos na circulação eram de entre 20 a 30 minutos.

Os comboios da Fertagus fazem a ligação entre as duas margens do Tejo, entre Setúbal e Lisboa.