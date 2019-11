António Félix da Costa entra com ambição renovada na sexta época de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa inicia esta sexta-feira a sexta temporada no campeonato mundial de Fórmula E, com a cidade de Ad-Diriyah, na Arábia Saudita, a acolher a primeira e segunda provas da competição.

A mudança para a equipa campeã DS Techeetah, depois de seis anos junto da BMW, abre novas perspetivas ao piloto luso, de 28 anos, que já assumiu recentemente a motivação de poder lutar pelo título mundial de carros elétricos, conquistado nos últimos dois anos pelo novo colega de equipa, o francês Jean-Éric Vergne, com quem chegou a trabalhar no passado na formação da Red Bull.

Com efeito, o automobilista português parte já com a confiança em alta, em virtude da vitória alcançada no dia 10 na outra competição em que está presente: a categoria LPM2 do Campeonato do Mundo de Resistência de automobilismo, na qual ganhou pela equipa JOTA a terceira corrida, disputada em Xangai, na China. Já este mês, foi considerado pelo presidente da Fórmula E, Alejandro Agag, “um dos para vencer o campeonato”.

Paralelamente, as memórias de António Félix da Costa em relação ao circuito saudita são muito positivas, ao sair vencedor da prova de 2018, naquele que foi apenas o seu segundo triunfo na modalidade, após a primeira vitória na Argentina, já em 2014. O piloto português acabaria mesmo por assinar no último ano a sua melhor temporada na Fórmula E, terminando na sexta posição da classificação geral, com 99 pontos e quatro presenças no pódio.

O campeonato de 2019/20 traz também algumas novidades, após a ‘revolução’ competitiva do ano anterior, ao contar agora com um total de 12 equipas, nas quais se incluem a estreia da Porsche e a entrada em cena da Mercedes com uma formação ‘de fábrica’. Por outro lado, surgem igualmente novos rostos em ação, destacando-se a chegada do holandês Nyck de Vries, atual campeão de Fórmula 2, ao serviço da Mercedes.

Os treinos livres em Ad-Diriyah arrancam a partir das 03:50 horas da madrugada (hora de Portugal continental) de sexta-feira, enquanto a fase de qualificação decorre após as 07:55 horas. Já a corrida inaugural do campeonato tem lugar entre as 11:45 e as 13:00 horas. Para o dia seguinte, sábado (23), está marcada a segunda prova, no mesmo circuito, localizado nos arredores da capital Riade.

O Mundial de Fórmula E contempla 14 corridas em 12 cidades, sendo que Ad-Diriyah é a sede das duas primeiras corridas e Londres (Reino Unido) recebe as duas últimas provas, em 25 e 26 de julho de 2020. Pelo meio disputam-se ainda os ‘E-Prix’ de Santiago do Chile, Cidade do México, Marraquexe (Marrocos), Sanya (China), Roma (Itália), Paris (França), Seul (Coreia do Sul), Jacarta (Indonésia), Berlim (Alemanha) e Nova Iorque (EUA).