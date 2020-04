Angola com mais 4 casos, 14 no total

Angola registou desde sábado quatro novos casos de infeção por coronavírus, elevando para 14 o número total de infetados, informou hoje o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda.

Trata-se de um homem de 37 anos e três pessoas de sexo feminino, entre os quais uma criança de um ano e duas mulheres de 38 e 62 anos, que chegaram no voo TAAG de dia 20 provenientes de Portugal.

Todos estavam em quarentena institucional no hotel Victoria Garden e são residentes em Luanda.

O secretário de Estado indicou igualmente que já tiveram alta todas as pessoas que estavam internadas em quarentena institucional nos centros Calumbo I e Calumbo II.

Encontram-se atualmente em quarentena institucional 852 pessoas.

Do número total de casos identificados, duas pessoas morreram e duas recuperaram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil. Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 642 mil infetados e mais de 47 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados até hoje.

A pandemia afeta já 51 dos 55 países e territórios africanos, com mais de 8.500 infeções e mais de 360 mortes, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). São Tomé e Príncipe permanece como o único país lusófono sem registo de infeção.