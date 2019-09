Motores Alessandro Zanardi na ‘Dream Race’ DTM/SuperGT em Fuji Por

O antigo piloto de Fórmula 1 e IndyCar Alessandro Zanardi vai estar incluído na formação escolhida para representar a BMW na primeira prova conjunta do DTM e do Super GT prevista para 23 e 24 de novembro no Circuito de Fuji, no Japão.

Amputado de ambas as pernas depois do seu acidente de CART (Indy) em Laustziring em 2004, Zanardi tem feito parte da ‘família’ BMW de uma forma regular, seja no WTCC, DTM ou corridas GT, isto ao mesmo tempo que se tem notabilizado como atleta paralímpico nas cadeiras de rodas.

“Participar na Dream Race com o DTM e o SuperGT é qualquer coisa de maravilhoso para mim”, afirma o piloto italiano, bicampeão na CART na década de 1990. “O simples facto de ainda ser capaz de fazer a corrida é como um doce para mim. O BMW M4 DTM é certamente um dos melhores carros de corrida que guiei ao longo da minha carreira”, enfatiza.

Zanardi destaca o facto de entre ‘mãos’ ir ter “mais 100 cavalos sob o capot”, pelo que “vai ser fantástico”, e mostra-se “extremamente reconhecido à BMW por esta oportunidade”, destacando: “Sei que correr no DTM é um desafio enorme, já que todos os pilotos são altamente profissionais e perfeitamente preparados”.

“E desta vez teremos também pilotos do Super GT. Como tal as minhas expetativas não são muito grandes do ponto de vista desportivo. Quero apenas evoluir no máximo das minhas capacidades e realizar qualquer coisa digna do acontecimento”, acrescenta o simpático transalpino.

Exemplo de vida para muitos o italiano será um dos pilotos a alinhar neste primeiro evento conjunto, que será uma prova-piloto para os novos regulamentos Classe 1 das duas disciplinas, pois o Campeonato Alemão de Carros de Turismo e o SuperGT japonês ficarão juntos em 2020.

O promotor da competição japonesa (Nippon GT), Masaaki Bandoh, confirmou durante a prova de SuperGT em Sugo que em Fuji estarão quarto Audi RS5 e três BMW M4, que enfrentarão os Lexus LC500, Honda NSX-GT e Nissan GT-R Nismo 500.