Alcançado acordo para expansão do Terminal XXI, em Sines

O Governo e a PSA Sines chegaram a acordo para a expansão do Terminal XXI, por 547 milhões de euros, informou hoje o Ministério do Mar.

Segundo um comunicado enviado pelo ministério de Ana Paula Vitorino, este acordo, no âmbito da “Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026”, vai permitir a concretização da terceira fase de expansão do Terminal XXI, em Sines.

O contrato prevê um investimento totalmente privado de 547 milhões de euros, pela PSA Sines, não só para a expansão do cais de acostagem e os equipamentos necessários para as operações, mas também para a manutenção, substituição e renovação de equipamentos já instalados nas fases anteriores.

O Terminal XXI passará a ter uma frente de cais de 1.950 metros, uma área de armazenagem de 60 hectares (atualmente tem 42 hectares), o que vai permitir aumentar a capacidade instalada dos atuais 2,3 milhões de TEU (unidade equivalente a 20 pés) para 4,1 milhões.

Vão ainda ser instaladas mais nove gruas, 30 pórticos de parque e equipamentos de transporte.

“O Terminal XXI é atualmente o maior empregador da região, com mais de mil postos de trabalho, sendo que este acordo virá reforçar a criação emprego, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região e do país”, pode ler-se no comunicado.