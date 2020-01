Apresentações/Novidades Airflow Vision Concept ou a visão da Chrysler sobre o futuro Por

A Chrysler mostra a sua dinâmica depois da integração no Grupo FIA formando a FCA, ao revelar o Airflow Vision Concept. Um protótipo que espelha a sua visão do automóvel do futuro.

E o futuro da marca de Detroit parece ser, como vem sendo uma tendência generalizada na indústria automóvel, a mobilidade elétrica, que agora tem a sua primeira revelação pública no CES – certame de eletrónica que tem lugar esta semana em Las Vegas (Estados Unidos).

O Airflow Vision Conceot inspira-se num modelo lançado pela marca em 1934, e antecipa o automóvel premium do futuro, colocando ênfase na relação dos ocupantes com as novas tecnologias, ao mesmo tempo que têm uma experiência de viagem em primeira classe.

Há uma preocupação no equilíbrio entre os equipamentos tecnológicos e o ambiente a bordo, sendo que o interior deste protótipo reflete isso mesmo, destacando-se vários pormenores, desde os vários ecrãs táteis no painel, na consola central, no tablier e diante do passageiro da frente.

Também os detalhes foram muito pensados, sobressaindo os encostos de cabeça que permitem aos ocupantes visualizar e interagir com a interface de forma intuitiva, num ambiente que é, simultaneamente requintado, minimalista e futurista, sem deixar de ser acolhedor.

Os pormenores técnicos deste Airflow Vision Concept ficam para mais tarde, quando a Chrysler pretender explicar melhor que tipo de automóvel pretende com este estudo para um automóvel premium do futuro.