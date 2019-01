Nacional “Ainda tínhamos tanto para fazer juntos”, escreve filho de Bastinhas Por

Marcos Tenório Bastinhas partilhou um texto emocionado onde recorda o pai, Joaquim Bastinhas, que morreu a 31 de dezembro de 2018.

Nas palavras que decida ao pai, Marcos Tenório lembra que têm sido tempos “difíceis” de ultrapassar e que “todos os dias” procura pelo pai “no monte”.

“Pai… onde estás? Para onde foste? Porque foste? Ainda tínhamos tanto para fazer juntos… tantos projectos, tantos sonhos”, escreve Marcos Tenório Bastinhas.

O filho do cavaleiro tauromáquico salienta ainda que estes tempo tem “sido tão difícil”.

“Todos os dias te procuro no monte em todos os lados mas sem sucesso. Tenho tentado ser o melhor possível e fazer tudo como se fosses tu. Mas de que vale? De que vale vestir uma casaca se tu não vais estar? Não para me aplaudir, mas sim para criticar e puxar por mim para me levar ao limite profissionalmente?!”

Na mensagem deixada nas redes sociais, o filho de Joaquim Bastinhas salienta ainda que recorda “todas as noites a memória” do pai no hospital.

“A Clarinha dizia que queria fazer uma festa grande quando o avô voltasse para casa. Tinhas tanto para ensinar a tanta gente ainda. Porque tinhas de ser diferente??!! Ajuda-nos no que nos resta de vida a ser metade da pessoa que foste, meu herói”.

O cavaleiro tauromáquico Joaquim Manuel Carvalho Tenório, conhecido por Joaquim Bastinhas, morreu a 31 de dezembro de 2018, em Lisboa, aos 62 anos.