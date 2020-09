Nas Notícias ADDIM trabalhou com 1100 alunos a problemática da violência Por

Projeto ‘Beija-Flor 4.0’ levado a cabo nas escolas do Grande Porto com resultados positivos

‘Beija-Flor 4.0’ é um projeto psicoeducacional de prevenção da violência, dirigido a jovens de todos os ciclos educacionais e levado a cabo pela ADDIM – Associação Democrática de Defesa dos Interesses e da Igualdade das Mulheres. Este trabalho, que se debruça fundamentalmente na prevenção de questões tão pertinentes, atuais e sociais, como são a Violência Doméstica/ e no Namoro, o Bullying, a Igualdade de Género e as Relações Interpessoais, está no terreno há seis anos consecutivos e envolveu até à data 1100 alunos de 68 turmas de diversas escolas da área Metropolitana do Porto.

“No final do projeto, 93 por cento dos alunos intervencionados é favorável a crenças de igualdade de género, ao invés dos 90 por cento iniciais”, refere Carla Mansilha Branco, presidente da instituição.

Acresce que “96 por cento é intolerante a crenças legitimadoras de violência doméstica ou namoro, contra os 92 por cento iniciais e, muito importante, 92 por cento são intolerantes a práticas de bullying, quando inicialmente 85 por cento as tolerava”.

“A avaliação global de todos os intervenientes no projeto – docentes, alunos, progenitores e técnicas -, levam-nos a reforçar a vontade de investir no ensino e de possibilitar que todos tenham acesso a aprendizagens que nos tornem melhores cidadãos e cidadãs”, explica a responsável.

Durante este ano, o projeto esteve inserido em 68 turmas que participaram presencial e digitalmente, abrangendo mais de 1100 alunos e estendendo-se para além da área Metropolitana do Porto.

Para Carla Branco, “é da maior importância a implementação de projetos que combatam as discriminações e promovam a igualdade de oportunidades e direitos entre todos os cidadãos e cidadãs”.

Por outro lado, é “fundamental a desconstrução da cultura de violência, dotando os jovens de estratégias alternativas, não violentas, para se relacionarem de forma saudável e exercerem uma cidadania ativa e responsável”.

Este projeto permitiu que estes jovens aguçassem a sua consciência no que respeita à problemática da vitimização, da desconstrução de crenças de género bem como a sinalizar comportamentos abusivos em vários contextos.

Deste modo, foi com sucesso que estes alunos imergiram num novo mundo de conceitos, alargando a sua palete de sensibilidades, tendo esta interação exponenciado cidadãos mais conscientes numa sociedade que se quer mais atenta e ativa.