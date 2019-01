Motociclismo A melhor etapa de Sebastian Buhler desde o começo do ‘Dakar’ Por

Sebastian Buhler voltou a estar em destaque na oitava etapa do 41º Rali Dakar, onde teve a sua melhor exibição desde que a prova se iniciou.

O jovem piloto português de 24 anos que se estreia no evento mais importante do todo-o-terreno mundial, realizou o 14º tempo absoluto e só foi batido por ‘motards’ de equipas oficiais.

Para além do feito em termos absolutos, Buhler conseguiu imuscuir-se no top 20 de classificação geral após a tirada de hoje e é também o segundo melhor estreante no rali. Um desempenho que quererá manter amanhã, quando for disputada uma etapa em redor de Pisco e que incluir uma especial de 313 quilómetros.