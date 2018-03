EUA Vídeo: Sem-abrigo expulso de McDonalds revolta redes sociais Por

Um sem-abrigo foi expulso de um restaurante da cadeia McDonalds quando estava simplesmente a comer dentro o estabelecimento. A história, captada em vídeo, tem revoltado as redes sociais. Veja.

É descrito como muitos utilizadores como um episódio de “pura discriminação”, com um sem-abrigo a ser expulso do interior do restaurante quando estava calmamente a apreciar a refeição oferecida por um cidadão.

De acordo com o vídeo, o cidadão ofereceu uma refeição ao sem-abrigo sem que este lhe tivesse pedido, ainda fora do restaurante. Assim que entraram no estabelecimento, o gerente pediu às autoridades que retirassem o idoso das instalações, acusando-o de “invasão de propriedade”.

No início do vídeo apenas é possível ver uma agente da policia a conversar com o sem-abrigo, pedindo-lhe que recolhesse as suas coisas e saísse.

O autor do vídeo, contudo, não consegue conter a “frustração” perante o incidente, sendo que a revolta dá lugar a um aumento de tom de voz que provocou algum mal estar.

Após alguns momentos de conversa mais tensa, o ‘bom samaritano’ acaba por abandonar o restaurante sem terminar a refeição, acompanhado pelo sem-abrigo, oferencedo-lhe ainda boleia no seu automóvel.

O vídeo, que já ultrapassou os 60 milhões de visualizações, tem gerado muita polémica nas redes sociais, com o McDonalds a ser alvo de duras críticas por parte dos utilizadores.

Veja.

