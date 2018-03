Mundo Vídeo: Incêndio em centro comercial mata três crianças na Sibéria Por

Um incêndio que deflagrou num centro comercial da Sibéria, este domingo, provocou a morte a pelo menos quatro pessoas, três das quais crianças Veja o vídeo.

De acordo com fonte dos serviços de emergência regionais, citada pelo site de notícias Sputnik, o incêndio, que começou no quarto piso do centro comercial ‘Winter Cherry’, na cidade de Kemerovo, provocou pelo menos quatro mortes.

Svetlana Petrenko, do comité russo de investigação, deu conta da existência de 26 feridos pelas chamas que foram assistidos no local ou transportados para o hospital. Em dois locais pertencentes ao cinema do ‘shopping’, o teto colapsou.

Cerca de 100 pessoas foram evacuadas do centro comercial, numa operação que contou com mais de 210 combatentes às chamas.

O Comité de Investigação Russa deu início a uma investigação para tentar apurar as razões do incêndio.

Do exterior do edifício, a quantidade de fumo ajudava a explicar a intensidade das chamas. Veja.

