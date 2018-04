Insólito Vídeo: Cai desamparado após telha na cabeça mas continua atuação no Got Talent Por

A edição do concurso ‘Got Talent’, no Sri Lanka, foi palco de uma atuação caricata e perigosa. Um concorrente, praticante de karaté, caiu desamparado após tentar partir uma telha com a cabeça. Conseguiu continuar o ‘espetáculo’ e passar à fase seguinte. Veja o vídeo.

Sudarshana Deshapriya colocou a plateia e o próprio júri em sobressalto no ‘Got Talent’, no Sri Lanka, com uma atuação no mínimo caricata.

O praticante de karaté começou por quebrar algumas telhas com os braços, mas quando tentou elevar a fasquia do número, ao usar a cabeça, acabou por cair desamparado.

Deshapriya ainda continuou a atuação, mas foi prontamente interrompido por um membro do júri, preocupado com o seu estado.

A sua força e garra, aliadas a um certo ‘descontrolo’, valeram-lhe três votos positivos e a consequente passagem à próxima fase do programa.

Veja.