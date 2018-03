Apresentações/Novidades Valkyrie AMR Pro é ‘estrela’ da Aston Martin em Genebra Por

O Salão Automóvel de Genebra é uma oportunidade que dificilmente um construtor, mesmo um de carros exóticos e desportivos, como a Aston Martin, pode desperdiçar.

E mesmo que o Valkyrie não seja uma completa novidade, a versão AMR Pro, reservada às pistas, é uma ligação simbólica da Fórmula 1 e de uma das suas equipas mais importantes – a Red Bull Racing – a uma marca com pergaminhos na indústria automóvel.

No certame suíço a criação de Adrian Newey, na sua variante mais desportiva, é uma novidade que não passa despercebida, atendendo não apenas à sua estética mas também às performances anunciadas, muito próximas de um Fórmula 1 ou de um protótipo LMP1-

O Valkyrie AMR Pro está dotado de um motor V12 6m5 litros, que acomplado a um sistema ERS anuncia uma potência acumulada de 1100 cv (!). Impressionante, quando o peso total do conjunto não ultrapassa uma tonelada, graças ao emprego massivo de fibra de carbo, o que lhe garante uma relação peso/potência excecional.

Claro que saído do ‘traço’ de um génio como Adrian Newey este ‘concept’ da Aston Martin – do qual serão posteriormente produzidos 25 exemplares – tinha de ser um exemplo de aerodinâmica, com recurso a vários ‘spoilers’, ‘ailerons’ e mesmo uma ‘barbatana’ de tubarão como os F1 usaram até à temporada passada.

Destaque ainda para o facto do Valkyrie exibido em Genebra ostentar já as cores e o patrocinador que a Aston Martin Racing vai utilizar nos seus Vantage GTE no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).