Tranche mais cara do empréstimo do FMI paga por Portugal

Portugal decidiu pagar a tranche mais cara do empréstimo do FMI, ficando a dever 4,5 mil milhões de euros mas pagos numa taxa mais baixa. A tranche que será paga, desta vez, é de 800 milhões de euros ao FMI, de acordo com o que foi adiantado pelo secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

“Tive oportunidade de informar os meus colegas de que Portugal ia fazer o pagamento dos 800 milhões de euros do empréstimo do FMI que correspondem à parte final daquilo que era a autorização concedida, mas também daquilo que era o empréstimo em condições menos favoráveis”, explicou o membro do Governo, em Bruxelas, em declarações aos jornalistas.

Mourinho Félix explicou que o país vai “pagar a totalidade daquilo que era a tranche mais cara do empréstimo do FMI”.

“É isso que é concluído agora: o pagamento dessa tranche mais cara.”

No quadro da assistência financeira a Portugal, Mourinho Félix diz que, com este pagamento, as Finanças lusas ficam com capacidade de gestão.

“A partir de agora, a gestão será feita comparando sempre aquilo que é o custo da dívida face a estas instituições e aquilo que é o custo de financiamento em mercado.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar