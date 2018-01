Tony Carreira solidário oferece ambulância a Pampilhosa da Serra

Tony Carreira mostrou-se solidário com a terra que o viu nascer, Pampilhosa da Serra, devastada pelas chamas no ano que terminou, e ofereceu uma ambulância àquela região, de forma a ajudar e a combater eventuais fogos.

É mais um gesto de solidariedade de Tony Carreira para com os seus conterrâneos. Depois de leiloar uma das suas guitarras, licitada por 3100 euros, e dado um concerto no passado dia 23 de dezembro, cuja receita foi depositava na conta solidária criada pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, o cantor ofereceu agora uma ambulância aquela autarquia.

Este domingo, no último dia do ano, Tony Carreira deixou uma mensagem aos seus seguidores nas redes sociais, agradecendo o “carinho” e as “mensagens” que recebeu no seu aniversário, no dia 30 de dezembro.