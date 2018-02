Tocha Olímpica assinada pelo Dalai Lama em leilão solidário

Parte do valor angariado com o leilão da Tocha Olímpica, a decorrer na plataforma da Catawiki até dia 24 de fevereiro, será doado à fundação Sidare O.n.l.u.s, que apoia crianças desfavorecidas na Índia e crianças refugiadas do Tibete e Nepal.

A tocha, assinada pelo Dalai Lama com uma mensagem de paz, em 2006, após os Jogos Olímpicos de Inverno em Turim, está agora em leilão, com o objetivo de apoiar a fundação O.n.l.u.s e a comunidade do Tibete.

Segundo Marc Jans, especialista da Catawiki em memorabilia, “trata-se de um lote único, uma vez que não está apenas ligado aos Jogos Olímpicos também a uma figura que é bastante acarinhada por pessoas em todo o mundo”.

Em março de 2006, a tocha foi levada para a Índia no âmbito de uma expedição. Ao chegar à cidade de Dharamsala, a expedição encontra-se com Dalai Lama.

Além de autografar a tocha, o líder religioso escreve também uma mensagem de paz: “Rezo para que todos os seres sencientes vivam em felicidade”.

Na altura, os membros da expedição prometeram a Dalai Lama levar a tocha para o cume da montanha de Makalu e posteriormente colocá-la num leilão solidário com o propósito de angariar fundos para a construção de uma escola para crianças tibetanas em exílio em Dharamsala.

A 24 de maio desse ano, a tocha atinge o cume da montanha pela mão de Mario Vielmo, famoso alpinista que atingiu vários picos de 8000 metros. Com o valor angariado com a venda da tocha, a escola prometida a Dalai Lama é construída.

Mais de 10 anos depois, e por ocasião da XXIII edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em PyeongChang, na Coreia do Sul, a tocha encontra-se novamente em leilão.

Novamente a mensagem escrita pelo Dalai Lama inspira um movimento solidário e parte do valor deste leilão reverterá para a fundação Sidare O.n.l.u.s, que apoia a educação de crianças desfavorecidas na Índia e crianças tibetanas refugiadas do Tibete e do Nepal. A estimativa para o valor angariado com o leilão da tocha é entre 50 mil e 100 mil euros.

Um leilão olímpico

A tocha assinada pelo Dalai Lama não é o único objeto olímpico em leilão. Este lote integra um leilão que conta com vários objetos e relíquias relacionadas com um dos mais importantes eventos desportivos do mundo, os Jogos Olímpicos. Entre os objetos em destaque encontra-se uma sapatilha autografada por Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, outra tocha referente aos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, e várias fotografias autografadas de campeões olímpicos, num total de 50 lotes em leilão.

