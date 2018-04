Apresentações/Novidades Tesla no melhor… e no pior Por

A Tesla tem sido ao longo da sua existência alvo de críticas e de elogios, com o seu ‘patrão’, Elon Musk, no epicentro de tudo o que se diz e escreve sobre a marca norte-americana de automóveis elétricos.

Mas o que se diz mais recentemente sobre a Tesla até é positivo, pelo menos para a marca. É que o Model 3 tem lista de espera e já excedeu as expetativas, forçando o construtor a aumentar o ritmo de produção do modelo, que segundo foi anunciado atingirá as 2000 unidades por semana.

Elon Musk veículou a novidade, frisando que para a Tesla está a ser “extremamente difícil ultrapassar a taxa dos dois mil veículos por semana”, mas que se tudo correr como planeado poderá exceer esse númro de forma “confortável”.

Também é anunciado que outros modelos, como o Model S e X, poderão ver a sua produção aumentada, permitindo à Tesla atingir quatro vezes mais veículos a sair da sua fábrica por semana relativamente a 2017.

Só que nem tudo são ‘rosas’ para o lado do construtor norte-americano, que chamou às oficinas 123 exemplares do Model S fabricados antes de abril de 2016, devido a problemas de… “corrosão excessiva” no parafusos da direção hidráulica. No entanto a Tesla garantiu que a anomalia não colocou em causa em algum momento a segurança do veículo ou dos passageiros, e que normalmente o problema só ocorre em veículos que circulam em regiões com temperaturas muito baixas.