Surto de sarampo: Número de casos sobe para 42

Balanço desta segunda-feira dá conta de 42 casos de sarampo confirmados e 117 suspeitos, com 39 pessoas a aguardar pelos resultados dos exames. “O surto está controlado e está limitado”, garantiu o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

Segundo um balanço do secretário de Estado Adjunto e da Saúde feito nesta segunda-feira na ARS Norte, estão já confirmados 42 casos de sarampo, com um bebé de 12 meses entre os infetados.

De todos os pacientes suspeitos, 117, no total, há 39 com sinais de que se tratam efetivamente de sarampo, mas que carecem de análise de exames e ainda não foram confirmados.

“O surto está controlado e está limitado. O trabalho que foi feito deixa-nos tranquilos”, afirma Fernando Araújo.

O surto teve origem no Hospital de Santo António, no Porto, e os casos confirmados estão confinados ao norte do país, com a exceção de um paciente.

As pessoas que suspeitaram que estão perante um caso de sarampo “devem procurar as linhas de Saúde 24”, antes de procurarem urgências, sob pena de propagarem o vírus.

