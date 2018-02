Nacional Quando tem saudades do pai, filho de João Ricardo lê Por

Rodrigo Ricardo, filho de João Ricardo, ator falecido no final de 2017, esteve presente, nesta quinta-feira, na apresentação da biografia a título póstumo e explica que, quando tem saudades do pai, lê a biografia.

“Gosto muito de ver que muita gente gostava do meu pai. Quando tenho mais saudades, é bom ler este livro, porque me recordo dele”, explicou o pequeno, de 12 anos.

Em declarações citadas pela N-TV, Rodrigo Ricardo explicou ainda que falar do pai “não é uma coisa que se prepare”.

No teatro ‘A Barraca’, em Lisboa, onde decorreu a cerimónia, que contou com velhos amigos do falecido ator, o filho explicou o que lhe vai na alma: “É uma coisa maior do que eu próprio”

Na biografia “Dias que (não) contam”, João Ricardo deixou escrito como “a idade” e “o cancro” lhe deram “paz”.

João Ricardo faleceu a 23 de novembro de 2017, vítima de doença prolongada.

Nos últimos dias de vida, o ator acabou por ser internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, face a um agravamento do seu estado de saúde.

Ao longo da carreira, João Ricardo participou em várias novelas, contando também com presenças no teatro.

Além disso, o malogrado ator integrou várias missões humanitárias, procurando levar sorrisos a quem mais precisava.

