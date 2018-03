EUA Ponte que caiu não tinha pilar central Por

O tabuleiro de 950 toneladas da ponte pedonal de Miami (EUA) foi colocado, no sábado, sem que tivesse sido erguido um projetado pilar central.

Na sequência do acidente, que matou pelo menos seis pessoas (os números oficiais até ao momento) e deixou outras dez no hospital, foi apurado que a estrutura não correspondia na totalidade ao projeto de engenharia.

Para além do pilar central, que devia ter sido erguido até uma altura bem superior à do tabuleiro e era fundamental para suportar parte do peso (é de lembrar que as placas de betão do tabuleiro, posto no sábado, pesavam 950 toneladas), faltavam também os cabos de aço, precisamente para ligar o tabuleiro ao pilar.

A ‘descoberta’ foi fácil: bastou comparar uma imagem da ponte, registada durante a semana, com a imagem do projeto, apresentada na semana passada pela Universidade Internacional da Florida.

Vários engenheiros, citados pelos meios de comunicação, garantem que pelo projeto se devia tratar de uma ponte suspensa, à semelhança da 25 de Abril ou da Vasco da Gama.

As obras de construção da ponte pedonal deveriam prolongar-se até 2019, de acordo com o calendário do projeto, pelo que a questão agora é saber quem mandou colocar o tabuleiro sem pilar central nem cabos de sustentação.

Veja as imagens do momento do colapso da estrutura.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar