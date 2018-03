Pacientes chineses já são atendidos por robot em ambulatório (com vídeo)

De sorriso rasgado e permanente, o “Doutor Assistente IA [Inteligência Artificial]” é responsável por diagnosticar pacientes e passar-lhes receitas, tendo por base informações de outros médicos, entretanto armazenadas na sua memória.

Este robot de aspeto ‘humanoide’, desenvolvido pela empresa chinesa iFlytek, foi o primeiro do género, em todo o mundo, a passar nos exames para obtenção da licença para exercer medicina.

De acordo com a agência chinesa Xinhua, citada pela Lusa, os diagnósticos deste robot, numa face inicial, terão de ser confirmados por um médico humano.

A China é um dos países líderes na investigação da Inteligência Artificial e robótica, sendo que estas ‘máquinas’ são já utilizadas em várias áreas do país, entre as quais a redação de notícias ou no cuidado a idosos e crianças.

Veja o robot em ação, com reportagem da agência chinesa Xinhua.

Newly-developed #robots take on role as security guards. Would you like one in your neighborhood? pic.twitter.com/L7ozfkcAtp

— China Xinhua News (@XHNews) 5 de março de 2018