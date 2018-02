Novo sismo em São Miguel

A terra voltou a tremer em São Miguel, nos Açores. O sismo, registado às 3h01 (mais uma hora em Portugal continental), teve uma intensidade de 2.3 na escala de Richter.

O abalo ocorreu quatro dias após uma crise sísmica que gerou mais de 300 tremores em menos de 24 horas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores registaram o abalo de hoje como tendo epicentro a cerca de seis quilómetros a norte de Água de Alto.

Com uma intensidade de 2.3, o abalo não terá sido sentido pela população local.

“Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, concluiu o IPMA.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar