Nas Notícias Médicos do FC Porto socorrem vítima de atropelamento em Lisboa Por

A equipa médica do FC Porto foi chamada a uma intervenção de socorro a uma vítima de atropelamento, nesta quarta-feira, em Lisboa, nas imediações do hotel onde a equipa azul e branca tem estado a estagiar.

Sérgio Conceição e Pinto da Costa que estariam no exterior do hotel, na capital portuguesa, deram o alerta, de acordo com o Correio da Manhã, tendo sido chamado o médico portista Nelson Puga e outros elementos da equipa médica.

Os clínicos do FC Porto estabilizaram a vítima e prestaram-lhe os primeiros socorros, cumprindo assim um ato cívico mas também a que estão obrigados pelas leis médicas, de prestarem auxílio a toda e qualquer vítima em qualquer circunstância.

Os dragões, recorde-se, estão em Lisboa onde, nesta quarta-feira, defrontam o Sporting, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar