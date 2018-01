Apresentações/Novidades Mazda e Toyota vão construir fábrica no Alabama Por

Num investimento que se cifra em 1600 milhões de dólares a Mazda e a Toyota vão construir uma nova fábrica nos Estados Unidos que se vai situar em Huntsville, no estado do Alabama, estará pronta a laborar em 2021 e irá empregar até 4000 pessoas. Terá também a capacidade para produzir 300 mil veículos por ano.

O projeto insere-se numa ‘joint-venture’ entre os dois construtores, e irá destinar-se a fabricar o futuro ‘crossover’ da Mazda e o Toyota Corolla.

O anúncio da nova fábrica em território norte-americano foi feito esta semana, na presença de Kay Ivey, a governadora do estado do Alabama, e Tommy Battle, o ‘mayor’ (presidente da câmara) de Huntsville. Também presentes estiveram Masamichi Kogai, CEO da Mazda Motor Corporation e Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation.

O local escolhido para a nova fábrica situa-se a aproximadamente 22,5 km da fábrica da Totota no Alabama, e resulta da intenção da marca japonesa em expandir a sua capacidade de produção nos Estados Unidos, sendo a sua 11ª instalação industrial nos Estados Unidos e representa um reforço adicional ao investimento de 10.000 milhões de dólares, a realizar ao longo de cinco anos.

O estado do Alabama é o quinto maior produtor de automóveis e veículos comerciais ligeiros do EUA, contando com uma forte presença no fabrico automóvel, incluindo a fábrica de motores da Toyota em Huntsville, onde a marca emprega uma equipa de 1400 pessoas. Com mais de 150 fornecedores automóveis de primeiro e segundo níveis nesse estado, bem como outros construtores, o Alabama é responsável por cerca de 57 mil empregos na indústria automóvel.