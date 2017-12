Luísa Castel-Branco lembra dia em que sofreu AVC

Sai de manhã cedo. Cheguei agora e uma vez mais a minha #carametade lembrou-se deste dia. Faz portanto hoje 14 anos que eu tive um #avc . E que começou aí um longo caminho. Todos estes anos, sem faltar um, ele deixa-me rosas e um cartão. Só para me dizer que me #ama e que felizmente ainda estou #viva ! É a única pessoa que se recorda desse dia de #medo profundo e a #morte por tão perto. Palavras para quê? Talvez mesmo só Obrigada!❤️#franciscocolaco #xicocolado

