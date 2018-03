Desporto Guardiola multado devido a laço na camisola Por

O treinador do Manchester City foi multado pela Federação inglesa de futebol (FA) por ter usado um laço amarelo na camisola durante um jogo. A entidade que gere o futebol em terras de ‘sua Majestade’ entende que se tratou de uma mensagem de apoio à questão da independência da Catalunha.

A FA entende que o treinador catalão quis passar uma mensagem política com o uso daquele adereço no vestuário.

Por isso, Guardiola foi multado em cerca de 20 mil libras (quase 23 mil euros).

O treinador poderá, no futuro, voltar a usar o laço amarelo mas fora do âmbito do jogo jogado (durante a partida).

Se pretender fazê-lo em conferências de imprensa, a FA diz que poderá fazê-lo.

Guardiola chegou a dizer, anteriormente, que o laço não era uma mensagem política mas sim por apoio a “pessoas que estão presas” por causa da questão da independência da Catalunha.

Atualmente, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras e Joaquin Forn estão em prisão preventiva devido ao processo de independência na região catalã.

