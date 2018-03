Educação Greve dos professores vai mesmo avante Por

Os professores vão mesmo fazer greve entre 13 (amanhã) e 16 de março, depois do Governo ter levado para a reunião de hoje com os sindicatos a mesma proposta da ronda anterior.

As duas federações sindicais da educação, que admitiam o levantamento da anunciada greve se sentissem uma evolução na resposta da tutela, consideraram “inaceitável” o descongelamento da carreira proposto (dois anos e 10 meses de tempo de serviço), exigindo a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias congelados.

À saída do encontro, FNE e Fenprof anunciaram que a greve, agendado para entre 13 e 16 de março, vai mesmo avante.

Na reunião estiveram ainda a secretária de Estado Adjunta e da Educação (Alexandra Leitão), a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público (Fátima Fonseca) e oito sindicatos mais pequenos da área educativa.

O protesto vai decorrer de forma faseada, Começa na região da Grande Lisboa (Lisboa, Setúbal e Santarém) e na região autónoma da Madeira, amanhã, prossegue na região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco) no dia 14, passa para o sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) no dia 15 e termina na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores, na sexta-feira.

