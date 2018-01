Nas Notícias “Força letal” poderá vir a ser usada por militares na guarda de material de guerra Por

Os militares podem vir a usar “força letal” na guarda de material de guerra. A possibilidade foi avançada pelo ministro da Defesa no Parlamento. “Não podem faltar recursos financeiros para a segurança do material militar à guarda das Forças Armadas”, avisou o governante.

Uma vez que as limitações atuais “podem ser excessivas”, Azeredo Lopes admite que os militares que guardam material de guerra podem, no futuro, ser autorizados a usarem a “força letal” para protegerem os produtos do Estado.

Nesta altura, revela o ministro, o Governo pretende saber “quais são os meios de defesa alocados a quem tem à sua guarda armamento militar e de guerra”.

“Em que condições se pode recorrer à força, até à força letal, está em discussão, ainda no interior da Defesa Nacional e por impulso do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, a possibilidade de olhar com mais realismo para aquelas que podem ser limitações excessivas neste plano”, disse Azeredo Lopes.

Já se sabe “muita coisa” sobre roubo de Tancos

Na audição parlamentar na comissão de Defesa Nacional, Azeredo Lopes recusou ainda a ideia de que “nada se sabe” sobre o furto de Tancos.

“Já se sabe muitíssima coisa, já se sabe porque é que aconteceu, já se saber que há décadas que havia uma incúria que nos responsabiliza a todos relativamente a uma questão que dizia respeito a uma das funções primordiais das Forças Armadas”, disse.

Azeredo Lopes disse ainda que “a fava saiu ao atual titular da pasta como podia ter calhado a outro titular”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar