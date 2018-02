Desporto Emirates e Arsenal renovam patrocínio de camisolas e naming do estádio Por

Emirates continua a ser o patrocinador da camisola do Arsenal até ao final da época 2023/2024. O nome oficial do Emirates Stadium já está assinado para 2028. Os valores envolvidos neste meganegócio não foram divulgados.

A Emirates, a maior companhia aérea do mundo, e o Arsenal anunciaram hoje um novo acordo de patrocínio, o maior já assinado pelo clube e um dos maiores acordados até hoje no futebol. Este patrocínio garante à companhia aérea uma extensão de cinco anos para a sua parceria com o clube, até ao final da temporada 2023/2024.

O novo acordo de patrocínio consolida uma das parcerias mais reconhecidas e respeitadas no futebol. O contrato foi formalmente assinado hoje pelo presidente executivo do Arsenal, Ivan Gazidis, e pelo presidente da Emirates, Sir Tim Clark.

“A nossa parceria na camisola é a mais longa da história da Premier League e uma das maiores no futebol internacional. Este compromisso mútuo é a prova da força e profundidade da nossa relação. A Emirates está a demonstrar novamente a sua grande crença na nossa visão e ambição e o seu investimento, consideravelmente maior, irá ajudar-nos na competição pelos prémios e em trazer mais sucesso ao clube e aos nossos adeptos em todo o mundo”, afirma Ivan Gazidis.

Além de ser a patrocinadora da camisola, com a marca a aparecer nos equipamentos de treino e de jogo do Arsenal, a Emirates vai dar acesso aos seus aviões premiados para que o clube os possa usar nas digressões de pré-época.

A Emirates irá manter os direitos de comercialização para desenvolver campanhas e iniciativas em todo o mundo e a casa do Arsenal continuará a ser conhecida como Emirates Stadium até 2028, como parte da extensão acordada em 2012.

A parceria da Emirates com a marca na camisola começou na época 2006/2007 e esta extensão significa que continuará na camisola de todas as equipas do Arsenal por, pelo menos, 18 anos.

“A forte atração e influência do Arsenal a nível global, combinadas com as suas ambições enquanto Clube, torna-o num parceiro ideal para a Emirates, com valores que refletem os nossos enquanto marca. Enquanto apoiantes de longa data do futebol, somos apaixonados pelo jogo e somos um parceiro orgulhoso da equipa”, afirma o presidente da Emirates, Sir Tim Clark.

