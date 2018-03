Ciência Cientistas israelitas testam gotas para substituir óculos e lentes Por

A ciência israelita está a testar uma solução que poderá ser usada no futuro para substituir óculos e as lentes de contacto para quem tem dificuldades de visão, nomeadamente de miopia e hipermetropia.

Os testes realizados por cientistas israelitas foram feitos em animais e os resultados são animadores para os investigadores.

De resto, os testes com humanos devem avançar em breve.

Os cientistas do Centro Médico de Shaare Zedek, em Jerusalém, em conjunto com cientistas da Universidade de Bar-Ilan acreditam que as ‘nanogotas’ podem substituir os tradicionais óculos ou as lentes de contacto.

“Este é um novo conceito para corrigir problemas refratários”, explicou David Smadja, oftalmologista e um dos responsáveis por este estudo, em declarações ao The Jerusalem Post.

A equipa de investigação baseou a análise através da manipulação em escala atómica e molecular.

Agora, os investigadores procuram perceber se existem efeitos secundários que esta descoberta pode ter na saúde ocular dos doentes.

Os casos de miopia têm aumentado, nos últimos anos.

A Organização Mundial de Saúde estima que até 2050 metade da população mundial possa ser míope.

Especialistas em oftalmologia têm revelado que o uso frequente de tablets e smartphones têm potenciado este aumento.

Veja no vídeo como é a visão de um míope com e sem óculos/lentes:

