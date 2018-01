Ciência portuguesa descobre como reverter o envelhecimento

Cientistas portugueses fizeram avanços que permitem perceber como retardar o envelhecimento. A equipa do Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes descobriu ser possível chegar ao ‘elixir’ da juventude, bastando “reverter células adultas em células estaminais”.

Para já, a equipa de investigação, chefiada pelos investigadores Bruno de Jesus e Maria do Carmo-Fonseca, conseguiu perceber este ‘fenómeno’ ao reduzir o gene expresso nas células de ratos envelhecidos.

Em declarações citadas pela agência Lusa, Bruno de Jesus revelou que à medida que se envelhece “há uma barreira” na reversão de uma célula adulta para uma estaminal.

“Os resultados são um importante avanço no sentido de virmos a ser capazes de regenerar tecidos doentes em pessoas idosas”, assegurou Bruno de Jesus.

Este estudo foi publicado na revista Nature Communications e abriu caminho para que se possa continuar a perceber se as células estaminais – que têm capacidade de se diferenciar renovar – podem, no futuro, regenerar tecidos e render as células mais velhas.