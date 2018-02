“É cancro, mãe? Por favor diz-me”, reagiu o filho de Rebeca

Os vários depoimentos de Rebeca a explicar como soube e como tem enfrentado um novo cancro têm comovido Portugal. Desta vez, Cristina Ferreira partilhou um excerto da entrevista onde a cantora explica como viveu o momento em que explicou ao filho que estava outra vez doente. Veja o vídeo.

“Foi muito difícil. Ele estava à minha espera no carro e quando lhe telefonei, porque não conseguia ir para o carro, e disse-lhe ‘filho a mamã ainda tem que ficar aqui mais um pouco porque tem mais exames para fazer'”, começou por recordar.

Rebeca explica o que ouviu do outro lado do telefone por parte do pequeno Robim, de 10 anos.

‘Mas é cancro mãe? Por favor, diz-me, por favor, diz-me'”.

A cantora revela a sequência da conversa “difícil”.

“Nós já falamos, isto vai-se resolver'”, explicou.

Rebeca disse ainda que o filho “entrou em pânico” de tal maneira que “dava saltos”.

“Acho que não conhecia o meu filho. Foi tão difícil para mim”.

A cantora, que já venceu um cancro na tiróide, enfrenta agora a doença no peito.

Veja o vídeo:

