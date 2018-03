Motores Campeonato de Portugal de Montanha com menos categorias em 2018 Por

A simplificação e a modernização parecem ter sido as palavras de ordem dos promotores do Campeonato de Portugal de Montanha, que sexta-feira fizeram a apresentação da nova temporada.

Com um novo ‘naming’ – a JC Group passa a figurar como patrocinador principal da competição – o campeonato terá várias novidades este ano, a começar pelo número de categorias, que baixa para quatro – protótipos, GT, turismos e clássicos. O objetivo, segundo Joaquim Teixeira, da APPAM, é dignificar a disciplina existindo menos campeões. “Como piloto não quero correr contra mim mas contra um ou mais adversários”.

Foto: Armindo Cerqueira

Mas o diminuir de número de categorias não é a única novidade a constar do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Também o número de subidas vai duplicar. A ideia é que o espetador possa ver carros em competição mais tempo e as próprias autarquias sejam devidamente recompensadas pelo investimento que fizeram. “Ainda que isto custe mais pneus e gasolina aos pilotos”, lembra Joaquim Teixeira.

Atualizando-se para os tempos que vivemos, a competição vai também passar a ter as provas transmitidas em direto por ‘live streaming’. Um complemento às imagens que a Movie Light coloca já nos vários canais televisivos.

O Campeonato de Portugal de Montanha de 2018 vai iniciar-se em abril com a Rampa da Penha e vai terminar em setembro em Boticas, num calendário que inclui algumas das mais prestigiadas provas da disciplina, como a Rampa Internacional da Falperra, o segundo evento do ano, a Rampa da Covilhã, a Rampa de Santa Marta, a Rampa do Caramulo, da Sra. da Graça e Porca de Murça.

De referir ainda o facto de nesta apresentação ter sido também divulgado o anuário oficial da competição, da autoria dos fotógrafos oficiais do campeonato, Armindo Cerqueira e Pedro Ferreira, que ilustra com pormenor o que foi toda a temporada da disciplina de 2017. “Uma boa forma dos pilotos se reverem em algo mais interessante do que apenas fotos que guardam lá em casa”, afirmou Armindo Cerqueira na ocasião.