Ásia Atentados suicidas em Bagdade fazem pelo menos 38 mortos e 105 feridos Por

Dois atentados suicidas registados no centro da capital do Iraque fizeram, esta segunda-feira, pelo menos 38 mortos e 105 feridos, informam fontes oficiais iraquianas. Esta foi a segunda ação do género em menos de três dias.

“Dois ‘kamikazes fizeram-se explodir na praça Tayyaran, no centro de Bagdade”, explicou o general Saad Maan, porta-voz do comando conjunto de operações que integra a polícia e militares do país.

Alvo de ataques semelhantes no país, a praça funciona como ponto de encontro para vários trabalhadores de construção civil, que ali se reúnem, todos os dias, à procura de trabalho.

A capital iraquiana tem sido alvo de repetidos atentados por parte do Estado Islâmico desde que o grupo tomou conta de largas áreas do país, na primeira metade de 2014.

Os ataques desta segunda-feira não foram ainda reivindicados.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar