Zverev inicia defesa do título das ATP Finals com lição a Nadal

O tenista alemão Alexander Zverev iniciou hoje a defesa do título das ATP Finals com uma vitória fácil (6-2 e 6-4) sobre o espanhol Rafael Nadal, na primeira vitória do germânico frente ao líder do ‘ranking’ mundial.

Na primeira ronda do grupo Andre Agassi, ‘Sascha’, sétimo da hierarquia, apresentou-se sempre muito consistente e dominou Nadal, ao longo de uma hora e 25 minutos.

O tenista germânico, de 22 anos, cedo mostrou que queria imperar na capital inglesa, tendo quebrado o serviço do maiorquino por duas vezes consecutivas no ‘set’ inicial, que lhe deu o embalo para uma vitória muito sólida.

Com uma percentagem de pontos ganhos no primeiro serviço a roçar os 90 por cento, Zverev voltou a apresentar-se implacável no segundo parcial e o ‘break’ logo a abrir terminou, praticamente, com uma eventual reviravolta, tendo tido ainda nova possibilidade de fazer outra quebra, quando já vencia por 3-1, anulada pelo espanhol.

Antes, também da mesma ‘poule’, o grego Stefanos Tsitsipas (sexto) bateu o russo Daniil Medvedev, por 7-6 (7-5) e 6-4, alcançando igualmente o primeiro triunfo frente ao número quatro mundial.

Já no grupo Bjorn Borg, no domingo, o sérvio Novak Djokovic iniciou da melhor forma o ataque ao trono da hierarquia ATP, face a um triunfo diante do italiano Matteo Berretini (6-2 e 6-1), enquanto o austríaco Dominic Thiem, quinto do ‘ranking’, superou o suíço Roger Federer (terceiro), com um duplo 7-5.

Na capital inglesa, ‘Djoko’ procura igualar um duplo recorde – o de terminar a época como ‘número um’, na posse de Pete Sampras, que o fez em seis ocasiões, e o de vitórias no Masters/ATP Finals, protagonizado por Federer, com seis triunfos.