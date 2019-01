Zimbabué duplica preço dos combustíveis

O Presidente do Zimbabué decidiu duplicou o preço dos combustíveis, esperando que o aumento do preço acabe com a escassez severa que está a provocar descontentamento na população.

Em conferência de imprensa, sábado à noite, Emmerson Mnangagwa disse que espera que aumento do preço do combustível controlado pelo Estado reduza a escassez que atingiu o país nas últimas semanas.

O presidente rumou hoje à Suíça onde onde vai participar em reuniões com a Rússia e outros países e depois terá uma reunião do Fórum Económico Mundial em Davos, provocando alguma irritação nos seus adversários que acham que devia ficar no pais a lidar com a crise.

A escassez de combustível faz com que o pais esteja a passar pela mais séria crise económica da última década devido à falta de divisas e ao atraso no pagamento de dívidas ao Banco Mundial e ao Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

A falta de combustível já levou a que a polícia seja obrigada a transportar por várias ruas e a pé suspeitos algemados porque os veículos estão parados.

Ambulâncias, autocarros escolares, transportes públicos e camiões de lixo são obrigados a passar vários dias na fila para abastecer de gasóleo ou gasolina.