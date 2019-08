ZERO enaltece diminuição de problemas com águas balneares

Os ambientalistas da associação Zero enalteceram hoje a melhoria da qualidade das águas balneares, lembrando que este ano, comparando com 2018, houve menos uma praia com banhos desaconselhados ou proibidos, de um total de 37 praias que registaram problemas.

Dessas 37 praias com banhos desaconselhados ou proibidos, a maioria foi devido a análises que ultrapassaram os limites fixados tecnicamente a nível nacional relativamente aos dois parâmetros microbiológicos que são avaliados (Escherichia coli e Enterococus intestinais) ou a situações como a ocorrência de microalgas vermelhas (que em junho afetaram diversas praias no Algarve, em particular entre Faro e Loulé).

“Comparativamente com o igual período do ano passado, as praias com problemas reduziram-se apenas em 0,2 por cento (de 6,3 por cento para 6,1). Porém, comparando as épocas balneares de 2018 e 2019, em ambos os casos até 15 de agosto, as praias afetadas desceram de 38 para 30 (uma redução de 21 por cento) e no que respeita ao número de situações que conduziram ao desaconselhamento ou proibição de banhos no total das águas balneares, tal reduziu-se de 49 para 31 (uma redução de 36 por cento)”, afirma a associação em comunicado, adiantando que, em sentido inverso, houve um aumento (de três para sete) das águas balneares interditadas pelos delegados regionais de saúde.

Do total de 37 águas balneares afetadas, oito eram de zonas balneares interiores e 29 costeiras.

“O único caso persistente, com dois desaconselhamentos/interdição a banhos, foi o da Praia de Faro-Mar no concelho de Faro”, acrescenta a associação, lembrando ainda que “nenhuma zona” balnear na Região Autónoma dos Açores relevou qualquer problema.