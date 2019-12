Zenit quer vencer Benfica para agarrar um lugar nos ‘oitavos’ da ‘Champions’

O treinador do Zenit de São Petersburgo, Sergei Semak, afirmou hoje que quer marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, motivo pelo qual se quer superiorizar, esta terça-feira, ao Benfica.

Sergei Semak, que falava em conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta jornada do grupo G da Liga dos Campeões, disse não recear o Benfica, apesar do palmarés que possui em Portugal e na Europa.

“Não receamos o Benfica. Respeitamo-lo. É uma das equipas com mais títulos em Portugal e na Europa. Sabemos como jogam bem em casa. Na Rússia, fizeram um jogo interessante. Vamos tentar fazer um bom resultado”, começou por dizer.

Diante dos ‘encarnados’, os russos não poderão contar com o defesa Yuri Zhirkov, que se encontra lesionado, mas, ainda assim, o treinador garante que em campo vão estar os melhores jogadores.

Apesar de ocupar o segundo lugar do grupo, o Zenit sabe que em caso de derrota, por dois ou mais golos de diferença, pode ficar de fora não só da ‘Champions’ como também da Liga Europa, uma situação que Sergei Semak não quis antecipar, até porque considera que os alemães do Leipzig tudo farão para vencer os franceses do Lyon e assim consolidar o primeiro lugar.

“O nosso resultado é mais importante do que o que se vai passar no outro campo. Vamos tentar vencer para seguir em frente. Vamos ver como vai terminar o grupo. Para as nossas equipas [para o ‘ranking’ da Rússia na UEFA], continuar na Liga dos Campeões é algo muito importante. Queremos mostrar o nível da nossa equipa”, rematou.

Mais focado nas características do jogo, o defesa Douglas Santos alertou para a qualidade ofensiva do Benfica.

“Não temos um jogador específico a ter em conta. Sabemos que os três jogadores da frente são muito importantes para o Benfica. Estamos a pensar fazer um bom jogo e vamos apostar no ataque. Esperamos vencer. O Benfica joga em casa, com o apoio dos adeptos, mas nós temos feito bons jogos. Temos de ter paciência para fazer um bom resultado”, considerou.

Depois de, na época passada, ter representado os alemães do Hamburgo, Douglas Santos diz estar a concretizar um sonho ao jogar na Liga dos Campeões e que, por isso, tudo fará para o continuar a viver.

O Benfica, quarto e último classificado do grupo G da Liga dos campeões, com quatro pontos, recebe esta terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, o Zenit, segundo com sete, em igualdade com o Lyon, em jogo da sexta jornada que será arbitrado pelo espanhol António Mateu Lahoz.