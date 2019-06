Justiça Zeinal Bava diz que “chegou o momento esclarecer tudo” na Operação Marquês Por

O antigo presidente da PT Zeinal Bava, um dos arguidos na Operação Marquês, manifestou hoje a vontade de esclarecer tudo na fase de instrução do processo.

À chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, Zeinal Bava disse que “chegou o momento de, com serenidade, aqui no tribunal esclarecer tudo”.

“É isso que eu quero fazer”, acrescentou.

Zeinal Bava lembrou que tinha o direito de não falar, mas dispôs-se a deslocar-se de Londres para Lisboa “para esclarecer tudo” perante o juiz de instrução Ivo Rosa.

O antigo presidente da PT está acusado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Para o Ministério Público, entre finais de 2007 e 2011, Zeinal Bava recebeu mais de 25 milhões de euros através de uma sociedade do Grupo Espírito Santo.

Para a acusação, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, antigo gestor da PT, terão recebido dinheiro para atuarem no interesse do ex-presidente do BES Ricardo Salgado na PT.