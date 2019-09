Motores Yvan Muller garante primeira vitória do ano no WTCR Por

Yvan Muller venceu a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Ninbgo, China.

O francês da Lyn & Co Cyan Racing obteve a sua primeira vitória da época depois de liderar a prova desde o seu início, tirando bom partido da ‘pole position’ conquistada na qualificação. Mas não teve a vida facilitada.

A correr em casa Ma Quing Hua foi um opositor de respeito para Muller. O chinês que vencera em abril na Eslováquia não deu tréguas aos comandos do seu Alfa Romeo Giulietta TCR, e mesmo com a meta à vista tudo fez para desfeitear o seu experiente adversário.

Hua teria de se contentar com a segunda posição, numa prova onde Mikel Azcona foi um terceiro classificado bastante consistente. O espanhol da PWR chegou a tocar no Alfa Romeo do piloto chinês no começo da prova, mas acabou por se conformar em perseguir os dois primeiros, perdendo progressivamente terreno para eles, ao ponto de ser atacado por Norbert Michelisz na fase final da prova

Uma má partida de Aurélien Panis permitiu a Michelisz chegar à quarta posição, com o francês da Comtoyou a não resistir também a Nicky Catsburg, que completariam o top cinco nos dois melhores Hyundai em prova, já que o campeão Gabriele Tarquini foi obrigado a ir às boxes com danos na parte posterior seu i30 N TCR.

Contrariamente a Yvan Muller, cuja única preocupação foi a degradação dos pneus, os seus companheiros de equipa não tiveram provas tão fáceis, Thed Bjork e Yan Ehrlacher, com a equipa a obrigar Andy Priaulx a ceder aos seus dois colegas na Lynk & Co, que não foram além 12ª e 13ª posições.

O dia também foi para esquecer para os pilotos dos Honda Civic Type-R TCR, com o melhor a ser Nestor Girolami, na 15ª posição, quatro lugares à frente do líder do campeonato, Esteban Guerrieri, enquanto Tiago Monteiro foi 21º.

Classificação

Corrida 1

1º Yvan Muller (Lynk & Co) 13 voltas

2º Ma Quing Hua (Alfa Romeo) + 0,263s

3º Mikel Azcona (Cupra) + 2,444s

4º Norbert Michelisz (Hyundai) + 2,843s

5º Nicky Catsburg (Hyundai) + 3,092s

6º Aurélien Panis (Cupra) + 3,603s

7º Augusto Farfus (Hyundai) + 9,028s

8º Johan Kristofferson (Volkswagen) + 11,440s

9º Neils Langveld (Audi) + 12,526s

10º Rob Huff (Volkswagen) + 13,903s