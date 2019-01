Xutos & Pontapés editam hoje um novo álbum

Os Xutos & Pontapés, a celebrarem 40 anos, editam hoje um novo álbum, intitulado “Duro”, que conta com temas gravados pelo guitarrista Zé Pedro e a participação de Capicua, Carlão e Jorge Palma.

“Duro” é o primeiro álbum que Kalú, Tim, João Cabeleira e Gui editam sem o guitarrista Zé Pedro, que morreu em 2017, mas o registo inclui gravações feitas ainda por este músico.

Apresentado pela banda como “um legado de perseverança e persistência, de luto e de alegria”, o álbum é editado cinco anos depois de “Puro”.

Do alinhamento fazem parte, entre outros, “Sementes do impossível”, feito para um filme de Joaquim Leitão, “Alepo”, cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, sobre o conflito na Síria, “Duelo ao Sol”, com a participação de Carlão, e “Imprevistos”, no qual entram a rapper Capicua e o músico Jorge Palma.

Os Xutos & Pontapés, agora um quarteto, fazem hoje a apresentação oficial de “Duro”, num concerto no espaço Lisboa ao Vivo.

A 01 de fevereiro apresentam as novas canções no Hard Club, no Porto.

Está já anunciada também uma atuação a 11 de maio, no Estádio de Leiria.