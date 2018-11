Motores X-Raid revela equipas Mini para o Rali Dakar Por

São cinco os Mini John Cooper Works Rally que a equipa X-Raid inscreveu no Rali Dakar 2019, nomeadamente aqueles que se destinam ao ex-vencedor Nani Roma e ao vencedor da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno Jakub Przygonski.

Enquanto os carros foram embarcados no porto do Havre (noroeste de França), para rumarem para a América do Sul, a equipa liderada por Sven Quandt quis apresentar os pilotos que vão tripular os Mini JCW Rally.

Os carros em questão são de quatro rodas motrizes e não se podem confundir com os Mini John Cooper Works Buggy, de duas rodas motrizes, e que vão ser tripulados por Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Cyril Després.

Nos Mini JCW Rally, para além de Nani Roma – que venceu o Dakar em 2014 – estarão Jakub ‘Kuba’ Przygonsk , Yazeed Al-Rajhi, Orlando Terranova e Boris Garafulic.

‘Kuba’, que terá o experiente Tom Colsoul como navegador, acredita que vai melhorar o seu resultado em relação ao passado. “Terminei o meu primeiro Dakar no 15º lugar, depois em sétimo em 2017 e em quinto em 2018. Tom e eu somos rápidos e conseguimos um bom ritmo ao longo da temporada”, afirma o polaco numa alusão à conquista da Taça do Mundo.

O saudita Al-Rajhi parte para o próximo ‘Dakar’ com um bom currículo. Venceu os dois ‘rally-raid’, no Cazaquistão e a Rota da Seda com este mesmo Mini JCW Rally, sendo que em 2018 alinhou na prova com o Mini Buggy.

Sven Quandt acredita que tem uma equipa cheia de qualidade para ser bem sucedido: “Eles são muito rápidos e, se evitarem as dificuldades, têm potencial para terminarem no top cinco. No que se refere ao Boris trabalhamos com ele há muito tempo e esperamos que termine entre os dez primeiros”.