World Bike Tour vai provocar domingo condicionamentos de trânsito em Lisboa

O World Bike Tour, com a participação de cerca de 4.000 ciclistas, vai provocar domingo condicionamentos de trânsito em Lisboa, das 07:00 às 13:30, em diversas ruas entre o Parque Eduardo VII e o Centro Cultural de Belém.

O evento desportivo vai obrigar ao encerramento da Avenida da Índia no troço entre a Praça Afonso de Albuquerque e a Avenida Torre de Belém a partir das 07:30 e às 10:45 será encerrado o eixo da Avenida da Liberdade, informou hoje a Câmara Municipal de Lisboa.

Pelas 11:00, as autoridades encerrarão o percurso na zona Ribeirinha, havendo condicionamentos ao trânsito nas ruas entre a Praça Marquês de Pombal e a Praça do Império.

Segundo a World Bike Tour (WTB), na sequência deste evento, pelo menos meia centena de crianças da Guiné-Bissau, ao cuidado da organização não-governamental “SOS Crianças Talibés”, irão receber bicicletas.

A “SOS Crianças Talibés” é uma ONG que recupera crianças que foram raptadas das tabancas, levadas para a mendicidade e exploração sexual, e as devolve às famílias.

A prova tem o seguinte percurso: Parque Eduardo VII, Praça do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade (central descendente) – Praça dos Restauradores (central), Rua 1º. de Dezembro – Praça D. Pedro IV, Rua do Ouro, Praça do Comércio (arruamento poente), Avenida Ribeira das Naus, Cais do Sodré, Avenida 24 de Julho e Avenida da Índia, estando a meta colocada junto ao entroncamento do CCB.