Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, empata na visita ao Newcastle

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, somou hoje o segundo empate 1-1 seguido na Liga inglesa de futebol, na visita ao Newcastle, em jogo da 10.ª jornada da prova.

O central francês Jamaal Lascelles colocou os ‘magpies’ em vantagem, aos 37 minutos, mas o lateral espanhol Jonny repôs a igualdade para os ‘wolves’, aos 73, na sequência de uma boa jogada coletiva, num encontro em que o conjunto da casa terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Sean Longstaff, aos 82.

Os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares no Wolverhampton, enquanto Rúben Vinagre e Pedro Neto foram apostas de Espírito Santo no decorrer do segundo tempo.

A formação ‘mais portuguesa’ de Inglaterra, que na ronda anterior também tinha empatado 1-1, com o Southampton, é 11.ª classificada da ‘Premier League’, com 12 pontos, mais três do que o Newcastle, que ocupa o 17.º posto, primeiro acima da ‘linha de água’.