Um golo do futebolista do Sporting de Braga Wilson Eduardo colocou hoje Angola diretamente na fase final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), ao vencer 1-0 a seleção do Botsuana em Francistown, na última ronda de apuramento.

O avançado bracarense, que se estreou nos ‘Palancas Negras’, apontou o único golo da partida aos 21 minutos, resultado que, conjugado com a derrota da Mauritânia no Burkina Faso (1-0), colocou os angolanos diretamente na fase final.

O grupo I de apuramento para a CAN2019, a disputar no Egito, foi ganho por Angola, que terminou com os mesmos 12 pontos que a Mauritânia, mas com melhor diferença de golos no confronto direto – derrota em Nouakchott por 1-0 e vitória por 4-1 em Luanda.

Desta forma, a Mauritânia vai disputar os ‘play-off’ de acesso à CAN2019 com os restantes segundos classificados dos outros sete grupos.

O Burkina Faso, orientado pelo português Paulo Duarte, terminou o grupo na terceira posição com 10 pontos, enquanto o Botsuana ficou no quarto e último posto, com apenas um ponto.

Angola apurou-se pela oitava vez para a fase final da CAN, depois das edições disputadas na África do Sul (1996), Burkina Faso (1998), Egito (2006), Gana (2008), Angola (2010), Gabão e Guiné Equatorial (2012) e África do Sul (2013), tendo falhado as duas últimas edições, as realizadas na Guiné Equatorial (2015) e no gabão (2017).