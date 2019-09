Nas Notícias Williams vai continuar a utilizar motores da Mercedes até 2025 Por

A Williams renovou contrato com a Mercedes-Benz e vai continuar a utilizar motores da marca alemã no Mundial de Fórmula 1 até 2025, anunciou hoje a escuderia britânica, em comunicado.

O anterior acordo entre William e Mercedes, que teve início em 2014, terminava na próxima temporada, mas foi agora renovado por mais cinco anos.

“Nos últimos seis anos, do que foi originalmente um acordo de sete anos, tivemos uma parceria maravilhosa com a Mercedes-Benz, pelo que estamos muito satisfeitos por continuarmos a trabalhar com eles durante mais cinco anos, a partir de 2021”, afirmou da vice-diretora da Williams, Claire Williams.

Atualmente, a Mercedes fornece também a Racing Point, além de ter a sua própria escuderia.